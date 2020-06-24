台灣經濟研究院景氣預測中心副主任邱達生24日表示，台灣在疫情下對大陸出口逆勢成長，主要是受惠於大陸對美國科技戰的因應與5G發展，對ICT零組件拉貨、備貨力道增強所致；不過，對陸出口的傳產如石化、鋼鐵、汽車零組件因疫情影響，至今未恢復正常水平。邱達生說，今年台灣若要維持一定成長力道，必須看內需市場。

台經院24日公布了6月景氣動向調查報告。作為台灣的主要出口市場，大陸疫後經濟發展對台灣至關重要。據大陸海關總署據顯示，今年5月，大陸進出口總額為3507億元（美元，下同），年衰退9.3％；其中，出口與進口分別為2068.1億元和1438.9億元，分別按年下滑3.3％和16.7％。受到疫情影響，大陸的進出口情勢至今仍不樂觀。

邱達生表示，受歐美疫情影響，大陸出口至5月基本未出現正成長跡象，同時，內需消費力道有限，整體來看，有機構預估大陸今年經濟成長率會達2％是有點太過樂觀；他也引用OECD評估數據說，大陸今年要負成長也不無可能，要圓滿收官非常困難。

面對大陸經濟難以預期，台灣對陸出口也出現兩樣情。邱達生表示，在大陸推動5G，同時要因應美國發動的科技戰，對台灣ICT零組件產業的拉貨、備貨力道增強；不過，疫情底下，石化、鋼鐵、機械、汽車零組件等傳產受到衝擊，從去年貿易戰到今年疫情都沒什麼訂單能見度。

(旺報 )