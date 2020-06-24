面對體質好、卻叫好不叫座、成交量少的「殭屍股」橫行問題，金管會擬出招。金管會主委黃天牧24日接受媒體聯訪表示，證交所與券商公會已著手研擬對於財務體質佳、但欠缺流動性的「殭屍股」祭造市制度，目前規劃時程訂在2021年6月底完成。

證期局長張振山進一步指出，兩年前就已針對體質不佳的「雞蛋水餃股」訂定強制下市的機制，現在要進一步檢視一些體質好、交易量卻很少的「殭屍股」的問題，未來將推動造市者流動性制度，屆時企業在計劃書中要提供「財務性、流動性周轉率」等指標，藉以判斷是否符合造市之標的。

金管會將祭出什麼「胡蘿蔔」？張振山表示，台股有很多企業體質不錯，但流動性不佳、股價委屈，需要券商擔任造市者，發動、掛出應買或應賣價格，創造交易量，未來會祭出獎勵措施鼓勵券商積極造市，例如在交易所收的規費可減免、費用折抵等，以鼓勵券商願意擔任造市者的角色，但詳細內容還在擬訂中。

證期局指出，過去為了發展ETF、ETN、權證、興櫃股票，都曾祭出鼓勵券商造市的獎勵辦法，像是規費減免折抵，或另外提供獎勵、競賽獎金等。現在具體方案還未出來但預計今年第3季證交所會提報、2021年6月底前上路。

至於這些體質好、交易不活絡的股如何定義？證期局指出，證交所會訂出具體認定標準，比如說每日成交張數低於50彧100張、或看週轉率等，還有財務體質的標準，像是不能累虧、獲利要穩定等。

另外，針對今年受到疫情影響，企業申請IPO掛牌量銳減，金管會也擬祭出寬容措施。黃天牧指出，今年IPO年度績效指標（KPI）是上市、上櫃各新增25家，但二者合作要額外增兩家，即一共52家新掛牌公司，但目前僅9家公司完成掛牌，未來將祭出「IPO寬容措施」，包括從寬認定10月以後申請IPO的企業，可從半年報改為檢視最近一期7-9月的季報，以及重新檢討外國企業來台IPO條件等，預計將於7月對外公布。

(工商 )