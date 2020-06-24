搶攻暑假與振興3倍券上路商機，宜蘭傳藝老爺行旅宣布推出加碼振興3倍券回饋案，凡入住宜蘭傳藝老爺行旅，單筆消費使用1,000元以上紙本振興三倍券，即贈送3,000元餐飲住房優惠券，內容包含住宿抵用券1,000元、手路菜中餐廳晚間套餐買一送一（價值660元）、假日不加價（最高價值1,600元）。

宜蘭傳藝老爺行旅並推出夏季住房專案「老爺童樂匯」，一泊一食每房4,300元起，除了提供早餐、傳藝門票、習藝券，每房特別贈送專屬復古童玩一份，每週五、六、日，再加贈100元園遊券，適合闔家大小吃、喝、玩、宿，FUN心玩樂。

宜蘭傳藝老爺行旅鼓勵旅人持紙本振興3倍券，住宿使用1,000元，即贈送總價值超過3,000元餐飲住房優惠券，於下次住房時使用。優惠一：1,000元平日住宿抵用券，等同於現金券，於下次住房時直接抵扣省荷包（7-8月不適用）；優惠二：手路菜中餐廳晚間單人套餐買一送一，價值660元，於下次住房時晚餐訂購使用，雙人用餐即享半價優惠。優惠三：9-10月假日住房不加價，為旅人下次住房選擇假日時現省1,600元（連續假日不適用）。三種優惠限下次住房擇一使用，優惠不得併用，3,000元餐飲住房優惠券適用日期至今年12月31日止，並依券上使用辦法為主，優惠券採不計名制，還可贈予親朋好友一起分享好康折扣。

宜蘭傳藝老爺行旅暑假推出的「老爺童樂匯」一泊一食住房專案，每房4,300元起，專案包含「專屬童玩」乙份、「透早食堂」道地美食早餐，假日還有現作窯烤PIZZA以及附贈傳藝園區門票、習藝體驗券，可至宜蘭傳統藝術中心體驗DIY，親子家庭一起解放無聊。

(工商 )