1名45歲張姓男子，自稱因不甘心買到假鑽，在今年3月1日凌晨約吳姓賣家出來談判，未料雙方談判破裂、一言不合持刀開打，張姓犯嫌被砍傷後掏槍對吳男射擊，未料卻槍枝走火，擊中幫吳男助陣的另一名23歲張姓男左胸死亡。新竹地檢署今天偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例以及殺人罪嫌，將張男起訴。

據了解，張姓犯嫌供稱購買鑽石，發現竟然是假的，氣得要找賣家出來理論。雙方約在湖口鄉某處民宅前談判，最後談判破局，雙方一言不合掄起刀械開打，張姓犯嫌手部被砍得皮開肉綻、鮮血直流。

因買賣鑽石發生糾紛，張姓男子中彈倒臥血泊。（中時資料庫）

不甘被砍的張姓犯嫌慌亂中掏出一把改造手槍，當場欲對吳男射擊，卻不慎走火擊中一名幫吳男助陣的張姓男子，造成張姓男子左胸第四根肋骨處中彈，口吐鮮血倒臥血泊中。一名目擊證人嚇得趕緊向警消報案。

警消趕到現場後，發現張姓男子已無生命跡象，仍將他送醫急救。警方也緊急封鎖現場採證，並發現1枚彈殼及7發子彈，張姓犯嫌則在當天上午到醫院就醫時向警方自首。

自首的張姓犯嫌供稱，之前向死者的友人購買鑽石，但事後轉賣時才發現鑽石竟是假貨，氣不過找來賣家談判。但張姓犯嫌堅稱槍枝並非他所有。新竹地檢署今天偵結，依槍砲彈藥刀械管制條例以及殺人罪嫌，將張男起訴。

(中時電子報)