目前新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，各國無不加緊腳步研發疫苗和藥物應對。大陸媒體曝光，大陸方面近期在抗體開發過程中取得重大突破，並且在國際期刊上發表相關研究成果。

根據《解放軍報》報導，由中國工程院院士、軍事科學院軍事醫學研究院研究員陳薇領銜的團隊，發現了首個靶向刺突蛋白N端結構域的高效中和單克隆抗體。

國際頂級學術期刊《科學》於6月22日在線上發表了該項研究結果。據悉，這是陳薇團隊研發的腺病毒載體重組新冠疫苗在全球率先進入Ⅱ期臨床試驗後，取得的又一項世界級科研成果。

媒體稱，中和抗體是機體應對抗原刺激而產生的具有保護作用的一種抗體，目前全世界各科研團隊針對新冠病毒的藥物設計和機理研究，都聚焦在新冠病毒刺突蛋白的受體結合域。陳薇團隊則通過識別刺突蛋白N端結構域的高效中和單克隆抗體，發現了N端結構域是新冠病毒刺突蛋白新的脆弱表位，這為治療性抗體和其它藥物設計提供了新的有效靶標。

陳薇團隊與西湖大學周強團隊合作，使用冷凍電鏡技術高精度解析了抗體與刺突蛋白的相互作用介面，為闡明其抗病毒機制提供了關鍵資訊。據瞭解，該抗體除能單獨使用發揮高效並和中和作，也可以與針對受體結合域的抗體聯用作為高效的「雞尾酒」療法。而這項新的研究成果，也為新冠肺炎治療藥物和疫苗研發提供了新的思路。

(中時電子報)