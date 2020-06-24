東鹼（1708）持股4成的轉投資光通訊濾片廠東典光電（6588）將於7月1日以每股68元上櫃掛牌，掛牌前競熱烈，24日興櫃交易價到150元。伴隨5G設備需求加乘放大，東典光電積極推動鍍膜機擴產，擴大挺進5G商機，有利東鹼業外收益水漲船高。東鹼股價放量上攻，突破26.3元前波高點。

東鹼硫酸鉀營收佔比45％；另有15艘船全輕便型船的散裝航運船隊，營收比約35％，純鹼貿易為20％。東鹼硫酸鉀產線數達14條，年產15萬噸，伴隨蘇澳廠硫酸鉀產能恢復下，營收表現逐步恢復正常。今年前5月營收17.33億元，年減1.49％。東鹼轉投資東典光電主生產各種光通訊薄膜濾光片，去年EPS 2.41元。經濟解封、各國力拚經濟提振，5G更為加碼部署焦點。伴隨5G通訊啟動，看好未來光通訊濾片需求。

東典光電資本額為2.33億元，東鹼為最大股東，上櫃公開申購782張，提撥200張供配售，持股仍有9,516張，成本約9,922萬元，平均每股持股成本約10.4元。

(工商 )