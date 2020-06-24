蘋果本月22日登場的全球開發者大會（WWDC 2020），除了發表搭載在iPhone的iOS 14系統、平板的 iPadOS 系統、Apple TV的tvOS、電腦的 macOS與智慧型手錶的 watchOS，更受如矚目的就是蘋果將在未來讓Mac系列，由自家研發、以ARM架構的處理器逐步取代英特爾的X86架構處理器，這不只是打造更完整的蘋果生態系重要一環，也替蘋果毛利提高作出貢獻。

市場消息指出，蘋果醞釀使用自家研發的Mac 處理器，已經有好多年的時間，此外，全球晶圓代工龍頭台積電研發團隊更是功不可沒，據傳該團隊擁有300名研發、設計以及先進製程與封測人員協助，若加上美國地區、蘋果的開發人員，人數遠遠超過上述所稱數字。

分析師推估，蘋果要在未來18個月完成英特爾處理器的替代工作，不過也有人擔憂，替換掉英特爾改採用蘋果自研的ARM架構處理器，是否會讓Mac 及 MacBook 的價格上漲？

據科技新報報導，引述外媒消息指出，該款處理器在一開始為了符合Mac系列產品內部零組件配置，的確有可能讓蘋果初期成本增加，加上該款處理器由台積電5奈米製程代工生產，也會有更多額外成本。

不過，供應鏈消息指出，這款處理器成本僅75 美元，甚至比英特爾 10 奈米 4 核心 Core-i7 處理器的300美元還便宜，雖然目前效能還無法超越Core-i 系列 x86 架構處理器，但在降低成本上，已經替蘋果提高毛利率往前一步。

(中時電子報)