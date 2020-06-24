土地也能化作人形嗎？利用萬華艋舺在地特色，漫畫家李勉之描繪出肩掛大蛇的妖嬈女郎，令華西街蛇湯文化再現風華。也有繪師夫妻檔秩維與珍珠，以萬華有名的青草茶，延伸描繪出能用青草茶治癒身體病痛的有趣擬人角色「雞舍師」，讓人用圖像一覽艋舺在地文化。

李勉之、秩維與珍珠的作品，展出於台北市漫畫工會創立的Manga龍山寺獨立書店，除3人創作外，還有9位漫畫家紛紛以艋舺為題，在白牆上揮毫創作。工會理事長賴有賢表示，Manga在日文中意即漫畫，也與「艋舺」發音相近，希望在這間專門擺放台漫作品的獨立書店中，用漫畫說台灣的故事。

賴有賢表示，龍山寺能吸引許多外國觀光客前來旅遊朝聖，如果能藉由漫畫家擅長的設計角色能力，讓觀光客除了帶回平安符以外，也帶回漫畫文創商品，或是讓遊客有機會看見台漫作品，不乏也是一個推動台漫的好機會。

賴有賢表示，除觀光客外，龍山寺附近的多所校園也促成年輕人流快速流動，若書店能成為媒介，讓漫畫往年輕世代紮根，也更能傳承台漫文化，未來也將不定期舉辦漫畫學習營，讓喜歡畫畫的小朋友提筆學漫畫。

(中時 )