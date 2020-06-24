工業用縫紉機大廠高林股今（24）日股東會，通過每股配發現金股利0.2元外，全面改選4席董事、3席獨董，高林股原董事長林郁文交棒而未再續任董事，由他夫人林陳雅子以鴻林投資法人代表出任董事，林郁文長子高林股總經理林聖智、次子高林股董事長特助林培嘉兩人都以法人代表任董事，進入董事會。

高林股去年合併營收21.7億元，稅後淨利0.3億元，EPS為0.16元，昨日股東會除承認去年財報及營業報告書外，也通過盈餘每股配發現金股利0.20元，超額配發股息。

高林股原董事長林郁文高齡84歲，決定交棒，今日改選並未列入董事名單。高林股為符合公司治理規定，並淡化家族色彩，林郁文二位女兒林秀容及林育貞，原擔任監察人，這次退出董事會，並未轉任董事。林郁文夫人林陳雅子、長子林聖智、次子林培嘉及專業經理人高林股生產處協理陳怡峰四人，都以鴻林投資法人代表出任董事。

高林股三位獨董找長庚大學資訊管理學系副教授黃莉婷、林昇聖、律師楊智綸三位具有IT、金融或法律專業背景人士擔綱。

(工商 )