因應連假後夏季用電尖峰，台中火力發電廠二號機今晚正式點火加入供電。身兼國民黨主席的藍委江啟臣痛批，台中市政府為了民眾健康依法撤銷中火許可執照，但執政黨為了護航台電，環保署直接撤銷處分，行政院更直接宣告自治條例無效，一再霸凌台中市，現在更不顧地方七成民意反對，直接重啟中火二號機，正告台電與蔡政府「適可而止」。

身兼國民黨主席的藍委江啟臣說，蔡英文一再對外強調，說自己的團隊是最會溝通的政府，但日前東海大學公布民調顯示，高達近七成民眾反對中火重啟，說好的溝通呢？民眾的聲音聽不到嗎？

江啟臣嘲諷，蔡英文總統去年10月說，「不缺電不是一句話，已經是不必爭辯的事實」，台電今天說，因為全國用電量6月以來持續攀高，為穩定供電，需要重啟中火二號機，是在打臉蔡總統嗎？

江啟臣指出，民進黨一再強調非核家園，說要能源轉型卻重啟核二，今天相同道理，說不會缺電卻要台中人用肺發電，用台中人的健康來成就蔡英文的宣示，遮掩民進黨躁進脫序的能源政策。

江啟臣正告台電與民進黨政府，「請適可而止！」他將全力支持台中市政府對台電所作出的任何處分，包括要求停工、甚至將負責人移送法辦，捍衛民眾健康，寸步不讓。

經濟委員會召委、藍委廖國棟得知後感到「不可思議」，既然反空污公投過關，代表絕大部分民眾認同減少火力發電，政府不該在此時重啟中火二號機來對抗民意，也不能強硬和中市府對槓，經濟委員會也一再提醒政府缺電危機，但民進黨非要取消核電、重啟煤電，就要承受最終結果。

媒體詢問是否是害怕缺電而重啟中火二號機，廖國棟批評，民進黨深知夏天一到就會面臨缺電危機，此時若用缺電當理由，就是自打嘴巴，過去制定政策時睜一隻眼閉一隻眼，現在真正面對缺電時，又摒棄過去的堅持，向現實妥協、玩弄百姓，「太離譜了」。

國民黨團首席副書記長林奕華痛批，在爆發日本女學生疑在台染疫、監委人事案備受爭議之際，民進黨趁亂恢復燃煤，讓台中市長盧秀燕無法達到反空污訴求，用中央權限給盧穿小鞋。她說，立法院接下來將召開臨時會，國民黨團將在下周一朝野協商時，要求將中火二號機重啟議題納入臨時會來討論。

(中時 )