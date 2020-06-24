教育部已核定14校62名境外生入境 20:012020/06/24 中時 林志成 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 教育部今天已核定14校申請62名境外生入境。（林志成攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心已開放11個疫情低風險國家的境外生入境，教育部表示，今天計同意14校62名境外生申請入境名冊，其中香港學生36名、澳門學生26名；另今日無學生入境。 中央流行疫情指揮中心宣布，逐步開放來自低風險地區的境外生返台就讀，首波開放應屆畢業生，共有來自11個國家和地區的2238名境外生符合資格。 各大學近日申請境外生入境，教育部今日同意14校62名境外生申請入境名冊，這些學生預計在端午節過後或7月初時會陸續入境。 (中時 ) #入境 #境外 #學生 #疫情 #教育部 也許您會感興趣 生活熱門新聞 日女留學生100％在台染疫？網揭弔詭之處 - 生活 日本女留學生返國驗出陽性確診 ICU醫：有3種可能 - 生活 唐綺陽年輕照曝光 一看身材2.9萬人讚爆 - 生活 地點曝光！染疫日本女學生留台4個月 指揮中心：125人居家隔離 - 生活 日女疑在台染疫 醫點這些現象憂心：恐沒敦睦艦隊幸運 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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