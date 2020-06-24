中央流行疫情指揮中心已開放11個疫情低風險國家的境外生入境，教育部表示，今天計同意14校62名境外生申請入境名冊，其中香港學生36名、澳門學生26名；另今日無學生入境。

中央流行疫情指揮中心宣布，逐步開放來自低風險地區的境外生返台就讀，首波開放應屆畢業生，共有來自11個國家和地區的2238名境外生符合資格。

各大學近日申請境外生入境，教育部今日同意14校62名境外生申請入境名冊，這些學生預計在端午節過後或7月初時會陸續入境。

(中時 )