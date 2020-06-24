台電公司將啟動台中火力電廠2號機組！台中市府表示，若台電執意啟動中火2號機組，屬未有操作許可證而啟動操作的狀況，違反空汙法規定。另外，近幾日全天呈現供電充裕「綠燈等級」，台電以「合理調度」為由，進行不合法、不合理的啟動中火2號機組，中市府表達嚴正抗議。

台中市政府表示，台電如經確認違法啟動，將依空汙法處新臺幣10萬元以上至2000萬元以下罰鍰，並命停工及限期申請許可證；若中火不遵行市府停工的命令者，負責人恐受3年以下有期徒刑之刑責。

市府法制局說，環保署雖撤銷台中市政府環保局的行政處分，但依地方制度法第75條，及環保署組織條例第3條相關規定，欲撤銷直轄市政府之行政處分，應報請行政院，由行政院撤銷；環保署逕自發函撤銷，此舉侵害權力分立及地方自治權，屬於無效之行政處分。

法制局強調，台電的2、3號機組，仍屬於許可證遭廢止狀態。市府指出，依據這幾日的尖峰備轉容量率公開資料來看，全國供電呈現供電充裕「綠燈等級」，系統供電餘裕充足，台電公司打著「合理調度」大旗，欲啟動2號機因應，中市府表示嚴正抗議。

(中時 )