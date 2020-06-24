行政院政務委員張景森（右）團隊24日在台南市長黃偉哲（右二）陪同下，到鹽水老街視察。（劉秀芬攝）

台南鹽水岸內糖廠影視基地占地33公頃，還有30公頃待開發。（劉秀芬攝）

總統大選期間，蔡英文總統提出「大南方、大發展」計畫，被點名的縣市卯足勁提計畫，台南市政府提出「全糖聚落‧溪北共好」計畫，向中央爭取34億補助，24日由市長黃偉哲帶領市府團隊，親自陪同行政院政務委員張景森團隊，冒著烈日走訪鹽水老街、鹽水車站、岸內糖廠影視基地，展現市府積極動力。

台南市長黃偉哲表示，要翻轉地方，不一定要建工業區、建園區，俗語說一府二鹿三艋舺四月津，過去台灣的重要古城，台南占了兩個，其中一個就是鹽水月津港。

月津港過去大家只知道鹽水蜂炮，蜂炮熱鬧1天，第2天就去掃炮屑，但是經過歷任縣、市長的努力，陸續整治月津港、舉辦鹽水燈會，讓鹽水小鎮開始有不同的風貌。

為了爭取大南方計畫，台南市準備了具體的「全糖聚落‧溪北共好」計畫，24日下午2點張景森帶著政院團隊26人先到鹽水永成戲院聽取簡報，由台南市文化局長葉澤山主講，詳述全糖聚落、溪北發展願景。

葉澤山表示，本次市府所提計畫，以新營、岸內、烏樹林糖廠為核心，串聯鹽水、新營、後壁地區，以在地創生、聚落共好出發，全面提升溪北居住品質，促進觀光產業及藝文發展。

「全糖聚落‧溪北共好」計畫橫跨8個局處共7個子計畫，預計向中央爭取34億6050萬補助；子計畫內容包括岸內糖廠影視基地發展計畫、月之美術館計畫、鹽水宜居城鎮升級計畫、新營綠帶地景旅遊計畫、豐盛之城親水城河計畫、溪北糖鐵文化路逕振興計畫等，都是市府持續布局發展的建設。

例如配合鹽水月津港周圍水域整治，鹽水燈會已成每年元宵節盛事，月之美術館計畫以公共藝術品、藝術表演改變街區、水岸景觀，升級生活機能，打造成宜居城鎮，讓遊客一年四季都可拜訪鹽水小鎮。

此外，岸內糖廠影視基地占地33公頃，有3座大型戶外歷史建築，可作為電影製作博物館、電影道具工廠、影視文化體驗空間，若再串聯後壁台灣三部曲歷史文化園區，不僅形成專業影視產業聚落，更能親吸引年輕族群前往遊賞。

全糖聚落的核心概念，也提出岸內、新營、烏樹林鐵道復駛計畫，五分車軌自駕車計畫，串聯新營、後壁、鹽水綠帶地景、整合地方特色景點，全力發展溪北建設，與會的台糖公司代表也表示盼中央全力支持。

(中時 )