患有失智症的高齡婦人巧遇素不相識的連姓男子，告知她對外籍女看護不滿，且相處不睦。連男聲稱願居中協調，隨婦人返家，涉嫌自稱是警察，佯裝詢問女看護時，藉機伸出鹹豬手摸臉、襲臀，女看護趁隙以LINE向人力仲介公司求助，婦人的兒子下樓查看目睹連男行徑，雙方發生拉扯報警。台中地院依違反《性騷擾防治法》判連男徒刑3月，得易科罰金，可上訴。

患有失智症的高齡婦人，在2019年2月27日上午外出，於台中市區巧遇連男，婦人向連男訴苦，她對外籍女看護不滿，且兩人相處不睦，連男自告奮勇可以居中協調，婦人當天將連男帶回家，女看護幫忙開門讓兩人進屋。

女看護指控連男，自稱是警察，利用佯詢問她與婦人的相處情形，表明可以幫忙搬家、換雇主，連男反覆在客廳及除坊間遊走，涉嫌伸出鹹豬手對她摸臉、襲臀。

女看護立刻私下以line向人力仲介公司求助，人力仲介公司人員與婦人、連男通過電話後，研判情況有異，通知婦人的兒子到場察看。

婦人的兒子到場發現大門內側鐵門未關，目睹在屋內的連男碰觸女看護身體等動作，敲門後女看護前來開門，連男就急著要離開現場，與婦人兒子發生拉扯，警方獲報到場處理。

連男否認有性騷擾行為，辯稱是老婦的兒子到場教女看護要指控他摸臀。法官認為，被害人及證人指證歷歷，且被害人與連男並無仇隙，不採信連男說法，依違反《性騷擾防治法》判連男徒刑3月，得易科罰金。

(中時電子報)