彰化縣政府於24日辦理「縣長與彰化縣青年農民交流座談會」。（吳敏菁攝）

彰化縣是農業大縣，不少45歲以下青年農民，高學歷，經營農業有成。彰化縣政府於24日辦理「縣長與彰化縣青年農民交流座談會」，青農們提出許多具體、創意且迫切的建議

，包含了把彰化優鮮農特產品推上更大型量販店銷售，更能打響知名度，有關農用塑膠類、腐果或加工後剩下廢棄物，更建議環保局依權責協助後續。

彰化縣政府於3月29日青年節率全國之先，成立「青年發展暨就業服務科」，除了持續協助青年穩定就業，強化工作職能，彰化青年投入務農也逐漸成長，彰化縣長王惠美特別親自主持，邀集彰化縣青農聯誼會會長、分會長及幹部代表齊聚一堂，與縣長面對面交流，蒐集青農對於縣府協助青年創業措施之建議，作為縣府未來相關政策規劃及執行參考方向

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王惠美說，希望能夠全方面照顧老中青三代的農業人口，幫農民創造更多收益，青農就創業促進研習，課程內容並包括精緻農業栽培、經營管理、行銷策略等，以提升青農創業知能，並特別編列經費提供青年創業獎勵補助金，未來也將針對各領域創業青年推動陪伴式個案輔導服務，協助青年在創業初期能充分運用政府資源，增加成功創業機率。

這次面對面座談，環保局長江培根、勞工處長吳蘭梅，勞工處副處長何俊昇、農業處副處長郭至善等都出席，青農提出的問題都很具體、更懷抱讓環境更好的理想，包括農用塑膠類等廢棄物，環保局指出，縣內宏恩塑膠有收農用塑膠、腐食等可待田尾廚餘廠擴廠後訂收費標準可協助處理。

此外，更積極建議樹立農產品牌價值，強化彰化縣農產品行銷，建議將彰化縣優先農特產品、健康豬形象，持續地在網路、實體活動中宣傳曝光、打造「隱藏品質」，若產品能夠到全聯、家樂福等大型量販店行銷，必能大大強化通路

。縣長王惠美承諾嘗試先從全聯彰化縣的分店來著手。

(中時 )