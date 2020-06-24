新冠肺炎肆虐全球，上半年許多演唱會、活動喊卡，5566原訂3月在高雄巨蛋開唱，因疫情延期，24日宣布「Since5566高雄演唱會」將8月22日在高雄巨蛋復活開唱，這場也是台灣解封，開放大型活動後，第一個宣布復唱的萬人演唱會，孫協志、王仁甫、許孟哲感謝全台灣醫護人員的付出，才有解禁開唱的機會，更謝謝歌迷體諒。

在疫情期間，3人多了些休息時間，許孟哲、老婆趙孟姿開心將暑假迎來女兒，十分幸福，許孟哲近來利用空檔，與趙孟姿一起整理家中的寶寶房，希望寶寶出生後，有個舒適的環境，夫妻倆也可以一起照顧女兒，被封為最放閃的防疫生活。

孫協志自稱本來就是宅男，近來在家看電視、打電動，不出門也可以自得其樂。至於王仁甫也減少出門機會，有時在家悶久了，想出門走走，也不會去人多的地方，反倒是開發了一些安全又無人發現的野溪祕境，也是意外的小確幸。

此外，5566的高雄巨蛋演唱會門票，7月18日於拓元售票系統開賣，主辦單位華貴娛樂表示，將全面實名登記，會場消毒、入場量體溫戴口罩仍是嚴格進行，避免防疫漏洞。

(中時 )