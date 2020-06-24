許書豪與愛情長跑13年的未婚妻Amy，24日赴戶政事務所登記結婚，由他的伯樂上行娛樂老闆陳威全擔任證婚人，許書豪甜蜜說：「愛情馬拉松會繼續跑下去，我倆個性都外放、像小孩子，愛往戶外跑，下幾個13年，我們都會攜手並肩，走一輩子！」被問及做人進度，兩人齊口笑說：「目前還沒有計畫和打算，順其自然。」

他去年6月於夏威夷的遊船上，當女方親友面前求婚，讓她感動淚崩say yes，是否因新冠肺炎疫情影響，導致婚事延後，他表示算是提前，並提到原訂7月在沖繩舉辦海島婚禮，「目前看來無法成行，所幸場地可以全額退訂，雖然也想再順勢往後看日子，但我們很怕再延，乾脆等到疫情安穩下來了，再來計畫。」

許書豪昨摟著嬌妻，在登記前，心情愉快並未太激動，許書豪說：「其實還好，我們在一起很久了。」也強調結婚不是終結、而是另一個開始，「我們個性都比較外放，喜歡戶外和大海，常常一起出遊。」剛好在端午連假前，領證登記，他們計畫假期要去公路之旅，驅車至美麗的東海岸，蜜月小旅行。

陳威全（左起）、許書豪、Amy開心合影。（上行娛樂提供）

(中時 )