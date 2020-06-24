37歲大陸女星牛萌萌有「小張曼玉」封號，曾是李晨的初戀女友，近日她捲入涉毒風波，傳出被警方帶回偵訊，讓她氣得PO文否認，強調不是真的，未料今（24日）就被警方官方打臉。

牛萌萌23日被《新京報》報導，5月初被北京警察查獲在一處公寓群聚吸毒，而她當場也承認涉毒，並表示會配合調查，事後一行人被帶回管轄派出所偵辦。

新聞刊出後，牛萌萌即在微博發文否認，稱自己從5月1日開始到今天為止，一直都有進行線上直播，並曬出自己的直播數據截圖，氣呼：「吸毒被抓，我還自己承認了！？那我肯定是要被抓起來關幾天吧 那我怎還能天天直播呢？！可笑！」

北京警方通報牛萌萌吸毒被捕。（圖／翻攝自微博）

沒想到，24日北京警方就發出通報，「2020年5月22日，大興公安分局根據群眾舉報，在本市某寫字樓內查獲吸毒人員牛某某（女，37歲），其供認有吸毒的違法事實，經檢測，呈甲基苯丙胺類毒品陽性。」證實牛某某被拘留。

消息反反覆覆，讓不少網友看了一頭霧水，便於警方PO文底下留言「這次是真的了吧，別再反轉了，連續劇啊」、「昨天晚上明明還在直播……滿臉問號哪個是真的」，官方則回應「是真的真的石錘了」、「官博從來不騙人」。

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(中時電子報)