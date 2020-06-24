彰化縣府規劃7個轉運站，連結彰化的公車路網更有效率，已經具體成形了。（吳敏菁攝）

打造捷運是彰化正在孵的一個夢，捷運到彰化路線一波三折，超前部署的南、北彰捷運路網的可行性評估還在規劃中，不是一蹴可幾，同步強化公共運輸更機動性的客運，更是刻不容緩，縣府規劃7個轉運站，連結彰化的公車路網更有效率，已經具體成形了。

彰化火車站附近的彰化客運等車站，常擠滿著擁擠人潮，灰撲撲牆面，簡陋座椅等陳舊設施，讓人無奈「彰化呦」，而來到鹿港，可以到哪裡搭公車呢？國道和地區客運、市區公車等分散多達5個點，常讓人找不到門路，不方便讓人們對公車卻步了，乘客期待舒適、便捷的轉運車站，是肩負著帶動公共運輸成長的「火車頭」。

縣府工務處擘劃7個轉運站，從北到南，包含彰化、和美、鹿港、員林、溪湖、二林、田中等，只有田中站搭配高鐵已經完成，員林也建置完成，目前正由彰化客運經營。

至於進入彰化縣的第一大門戶，彰化市的轉運站還待配合鐵路高架捷運化建置；和美轉運站正在簽辦先期規劃暨都市計畫個案變更，溪湖轉運站設計案初審查修正中。

鹿港轉運站儘管沒有鐵道、高鐵等共構，但為了串聯台中逢甲商圈、高美濕地到王功、芳苑海線生態旅遊，構想的量體龐大，搭起歷史和現代化的鹿港讓人期待。

而二林公車站已經老舊了，但二林有中科，二林精密機械初審也有條件通過了，未來具潛力，二林轉運站設計案已完成發包。

(中時 )