近來又掀起一波變臉風潮，不少名人變成「女兒身」，竟意外顏值爆表，讓此款APP超級熱門，「館長」陳之漢也在臉書舉辦投票，放上女版的他和北韓領導人金正恩的胞妹金與正照片，要大家投票「想被炸死還是揍扁」，未料卻引來北韓半官媒粉專不滿，發文嗆爆「很好笑嗎？」

館長在臉書發起投票，問到「這世界上你只可以選這兩個，你的選擇是哪一個？」並附上女版的他和金與正照片，給出「隨時有被拳頭打死的危險」和「隨時有被飛彈炸死的危險」兩種選項，要大家選擇。

不過卻引來北韓半官媒粉專「朝鮮經貿文化情報DPRK」不滿，火大痛批是「非常無聊且羞辱朝鮮勞動黨第一副部長金與正的投票」，質問：「很好笑嗎？」認為世界上有趣的事很多，「可惜修養不夠的人，只會只會製造一些自以為好笑，卻更顯現自己品味低下的笑料」。

更直言要他自重，「實話說，您留長頭髮真的不怎麼樣，還是正常一點比較好」，更解釋兩韓聯辦被炸毀，是以炸藥處理，而不是投射飛彈或火炮，如同以爆破工程處理境內不需要用到的建築物，「不知道平常是有什麼被飛彈炸死的風險」。

(中時電子報)