2016年總統及立委大選期間，時任時代力量黨主席黃國昌舉辦選前造勢活動，不理會選監人員勸阻，過了晚上10點仍未結束，遭依違反《公職人員選舉罷免法》開罰200萬元。時力及黃國昌提告抗罰，最高行政法院認為裁罰有據，判他們敗訴。

2016年1月9日，時力在台北市中正區濟南路一段舉辦造勢活動，晚上9點41分時，選監人員到場告知活動逾時規定與罰則，晚上10點整開立第1張涉嫌妨害選舉罷免通知書，活動繼續進行，選監人員口頭勸止不聽，陸續開立勸止書、制止書及制止不聽書，活動仍不結束，10點20分再開立第2張涉嫌妨害選舉罷免通知書。

造勢活動最後於10點27分結束，中選會認定2次違規行為，分別對時力、黃國昌每次違規各裁罰50萬元，總共200萬元，時力、黃不服，循序提起行政訴訟，請求撤銷訴願決定及原處分，北高行2017年間判決駁回，時力、黃再上訴最高行。

時力及黃國昌主張違反「一行為不二罰」原則，但最高行指出，大法官釋字第604號解釋文揭示，對於違規事實一直存在的行為，考量影響公益或公共秩序，主管機關得強制除去違規事實，並得多次處罰，不牴觸「一行為不二罰」原則。

最高行認為，造勢活動經核准於當天早上7點至晚上10點舉行，活動超時已妨礙居民生活及社會安寧，基於公平競選、維持競選秩序目的，中選會開罰2次，無間隔過密致處罰過當的情形，認事用法均無違誤，因此駁回時力、黃國昌上訴，全案確定。

(中時 )