段樹文24日下午在桃園市議會議長邱奕勝主持下宣誓就職。

新科桃園市議員段樹文曾是十大槍擊要犯，24日宣誓就職後，當場下跪獻花給92歲的母親黃閑妹，哽咽允諾會好好做事。（蔡依珍攝）

新科桃園市議員段樹文曾是十大槍擊要犯，24日宣誓就職後，當場下跪獻花給92歲的母親黃閑妹，哽咽允諾會好好做事。（蔡依珍攝）

新科桃園市議員段樹文曾是十大槍擊要犯，24日宣誓就職後，當場下跪獻花給92歲的母親黃閑妹，哽咽允諾會好好做事。（蔡依珍攝）

新科桃園市議員段樹文曾是十大槍擊要犯，24日宣誓就職後，當場下跪獻花給92歲的母親黃閑妹，哽咽允諾會好好做事。（蔡依珍攝）

桃園市長鄭文燦親頒當選證書給段樹文。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦率市府局處首長祝賀段樹文就職。(蔡依珍攝)

段樹文將加入無黨聯盟運作。(蔡依珍攝)

曾列十大槍擊要犯的段樹文，24日宣誓就職，正式成為桃園市議員，他特別請92歲的媽媽到場見證，獻上花束時更當場下跪落淚，允諾會好好做事，讓媽媽也感動泛淚，段說媽媽身體不好，聽聞遞補當選還以為是騙局，不知情下參加就職，感動溢於言表，自己會在大家見證下全力以赴，為鄉親發聲。

桃園市7連霸議員劉茂群因賄選案，遭民事二審宣判當選無效定讞，遺缺由「落選頭」無黨籍的段樹文遞補，24日下午在桃園市議會議長邱奕勝主持、桃園地方法院庭長張益銘監誓下宣誓就職，邱奕勝歡迎段樹文加入市議會大家庭，肯定段的社會歷練不會辜負八德鄉親期待，也期許他在未來議員的任期內，為八德市民朋友服務、發聲，段也將加入無黨聯盟運作，總召李家興幫段披上黨團背心，表示會全力協助段儘速了解議事運作，一同服務鄉親。

段樹文宣誓就職後，當場下跪獻花給92歲的母親黃閑妹，哽咽地說：「媽，我一定會好好做！」坦言心情很激動，讓媽媽受苦多年，終於能夠讓媽媽不再為自己擔心，感謝八德鄉親支持和肯定。黃閑妹也眼眶泛淚直呼高興，希望兒子不要辜負大家的期望。

段樹文也直言更生人重回社會的辛苦，如人飲水，期許為社會略盡棉薄之力，自己是政治素人，相信在無黨團結聯盟支持下，會很快進入狀況，強調絕不會對社會不公不義的事情妥協，也認為現今社會政治口水太多，自己將會全力以赴，不負鄉親所託，少點政治、多點公益、發揚孝道。

桃園市長鄭文燦也親頒當選證書給段樹文，讚同為八德鄉親的段樹文，擔任玉元宮主委期間，不但讓信徒增加，也充分整合資源照顧轄區所有學校，期許他將率領玉元宮的經驗帶進議會，讓地方民意得到充分反映。

(中時 )