Lulu黃路梓茵與吳思賢（小樂）攜手在東區開設Coffee.Tea.Or，雖然面對疫情衝擊，但兩老闆高人氣，仍讓該店擁有不少支持者，近日店裡也加入東區聯合消費折抵券行列，希望可以一同振興東區景氣。而陳凱倫兒子陳銳經營的KlassiC.眼鏡，也與該咖啡店共享空間。
Lulu開心表示：「很開心有這次的合作，能讓自己的生活態度完美展現在店內風格中。同時，為了感謝可愛的島國居民們，讓我們在疫情當下不致影響太多，特地藉由此次聯合消費券的大串連，讓大家能盡興地消費。」她也非常期待東區商圈的繁華，能夠再次席捲回歸。
為了刺激消費，Lulu、小樂聯手合作的咖啡店也推出優惠券2張，使用後第2杯同品項半價，希望可以在疫情平穩後再次帶動購買潮。該活動由OB嚴選攜手Coffee.Tea.Or、KlassiC.等店家一起祭出聯合優惠。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。