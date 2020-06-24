Lulu黃路梓茵與吳思賢（小樂）攜手在東區開設Coffee.Tea.Or，雖然面對疫情衝擊，但兩老闆高人氣，仍讓該店擁有不少支持者，近日店裡也加入東區聯合消費折抵券行列，希望可以一同振興東區景氣。而陳凱倫兒子陳銳經營的KlassiC.眼鏡，也與該咖啡店共享空間。

Lulu開心表示：「很開心有這次的合作，能讓自己的生活態度完美展現在店內風格中。同時，為了感謝可愛的島國居民們，讓我們在疫情當下不致影響太多，特地藉由此次聯合消費券的大串連，讓大家能盡興地消費。」她也非常期待東區商圈的繁華，能夠再次席捲回歸。

為了刺激消費，Lulu、小樂聯手合作的咖啡店也推出優惠券2張，使用後第2杯同品項半價，希望可以在疫情平穩後再次帶動購買潮。該活動由OB嚴選攜手Coffee.Tea.Or、KlassiC.等店家一起祭出聯合優惠。

(中時 )