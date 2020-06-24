國民黨立委廖國棟說，民進黨過去制定政策睜一隻眼閉一隻眼，現在面臨缺電危機，摒棄過去的堅持，向現實妥協，「太離譜」。（莊哲權攝）

國民黨團首席副書記長林奕華抨擊民進黨趁亂恢復燃煤，用中央權限給台中市長盧秀燕穿小鞋。（趙婉淳攝）

因應連假後夏季用電尖峰，台中火力發電廠二號機今晚正式點火加入供電。藍委得知此消息後紛紛感到不可置信，廖國棟直呼「太離譜了」，林奕華抨擊民進黨趁亂恢復燃煤，用中央權限給台中市長盧秀燕穿小鞋。來自來台中的藍委楊瓊瓔指出，中火重啟機組就是對中部人開戰，不排除發動大規模抗爭。

藍委楊瓊瓔除表示遺憾外，對於台電強調中火2、3號機組合法運轉，楊砲轟台電是空口說白話、一意孤行，不顧中部人的健康，而且中部發電足夠自用，中火既然要重啟營運，必須有試車計畫，但台電未經公告及市府同意，沒有正當的行政程序，中火一旦啟動，就是中央帶頭違法，建議市府依空污法開罰並進廠稽查，中火重啟機組就是對中部人開戰，不排除發動大規模抗爭。

楊瓊瓔說，用電權和民眾健康生活權能類比嗎？中火的議題只凸顯民進黨政府不仁，以人民為芻狗，嘴說愛台灣，做的卻是害台灣傷害人民健康的事，如果台電一意孤行民進黨泯滅良心也要護航，人民也不是塑膠做的，總有正面對決的時候，減低火力發電是世界環保趨勢，台灣人不接受拼命擴大燃煤機組，努力成為世界污染之最的中火。

經濟委員會召委、藍委廖國棟得知後感到「不可思議」，既然反空污公投過關，代表絕大部分民眾認同減少火力發電，政府不該在此時重啟中火二號機來對抗民意，也不能強硬和中市府對槓，經濟委員會也一再提醒政府缺電危機，但民進黨非要取消核電、重啟煤電，就要承受最終結果。

媒體詢問是否是害怕缺電而重啟中火二號機，廖國棟批評，民進黨深知夏天一到就會面臨缺電危機，此時若用缺電當理由，就是自打嘴巴，過去制定政策時睜一隻眼閉一隻眼，現在真正面對缺電時，又摒棄過去的堅持，向現實妥協、玩弄百姓，「太離譜了」。

國民黨團首席副書記長林奕華痛批，在爆發日本女學生疑在台染疫、監委人事案備受爭議之際，民進黨趁亂恢復燃煤，讓台中市長盧秀燕無法達到反空污訴求，用中央權限給盧穿小鞋。她說，立法院接下來將召開臨時會，國民黨團將在下周一朝野協商時，要求將中火二號機重啟議題納入臨時會來討論。

(中時 )