今（24）日指揮中心公布，一名20多歲日本女性曾停留在台灣4個月，上周搭機返回日本時採檢出新冠肺炎病毒，而日本厚生省更直指該個案感染源來自台灣。對此，兒童急診科主任謝宗學表示，若是現在爆出社區感染的疑慮，恐怕就不能像過去敦睦艦隊那樣幸運了！

謝宗學在臉書《Dr. E 小兒急診室日誌》中透露，今（24）早才和住院醫師分析，前幾次可能爆發社區群聚感染的時候（酒店公關、敦睦艦隊），最後都平安度過，主因在當時國人的防疫意識很強，所以沒有爆發明顯疫情。

謝宗學繼續說明，但最近若是發生類似事件恐怕就沒這麼幸運了，根據他的觀察，最近多數人的防疫意識非常鬆懈，像是參加日環食活動，人潮擁擠處很多人沒戴口罩、到大賣場密閉空間仍有不少人不戴口罩、有同業抱怨部分民眾看診不願配戴口罩。

謝宗學認為，因為多日沒有新增本土病例、重症病人以及死亡案例，缺少這些恐怖事件刺激後，健忘的民族性表露無遺，看今天疑似本土病例再次出現，真的要再繼續鬆懈下去嗎？最後，他用一句話提醒大眾，「生於憂患，死於安樂」。

(中時電子報)