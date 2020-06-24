台電公司24日下午宣布，晚間7點重啟老舊的2號機組，宛如丟下震撼彈，台中市政府對此強調，台電未有操作許可證卻執意啟動操作，已違反《空汙法》規定，甚至是以「合理調度」進行不合法的啟動，除表達嚴正抗議，也將依法裁處，台電負責人恐需受相關刑責。

台中市府指出，最近幾天台灣供電情況為全日供電充裕的「綠燈等級」，台電卻以「合理調度」為理由，實則不合法、不合理的要重新啟動2、3號機組，市府對此表達嚴正抗議，且若台電真的確認有「違法啟動」事實，市府將依《空汙法》裁處10萬至2000萬罰鍰，並命停工、限期申請許可證。

市府強調，環保署雖撤銷台中市環保局對台電的行政處分，但依地方制度法規定，欲撤銷直轄市政府的行政處分應報請行政院，環保署未經由行政院撤銷、而是逕自發函撤銷的行為屬於無效的行政處分，依此來說，台電台中電廠的2、3號機組目前仍屬於許可證遭廢止的狀態。

(中時 )