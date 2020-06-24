全國用電量6月以來持續攀高，24日用電量來到3716.95萬瓩，第8度打破今年用電紀錄，更一舉超越3700萬瓩。台電24日表示，為因應端午連假過後夏季用電尖峰即將來臨，以及大學指考穩定供電需求，台中電廠2號機預定今晚正式點火加入供電行列。

台電指出，機組已停機近半年，需要進行調校測試，以確保連假過後可穩定運轉，因此選擇負載較低的假日進行測試，同時1號機也利用此期間停機檢修。中火未來機組運轉調度，不會因為2號機加入而有所改變，且今年10月進入空污季更將推動「擴大自主減煤」，最多運轉機組數減為7部，且總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量），絕對不會「火力全開」。

台電副總經徐造華說，考量三大因素，台電決定讓台中電廠2號機運轉發電。首先供電上，今夏用電尖峰即將來臨，需要這部機組加入供電行列，此為滿足民眾用電需求與用電權益的合理調度。再者，針對民眾關切空品，機組已完成環保改善工程，均為排放達標的合格機組，且目前正值夏季非空污季，大氣擴散情況良好，且空品狀況持續受到監測，民眾可放心。另2部機組廢證的裁罰已遭環保署撤銷，加入供電合乎法律規定。

台電指出，調度台中電廠2號機滿足夏季用電是合理的。近年來因應地方政府要求，空污季減少燃煤發電。燃氣機組在空污季擔任發電主力，只能利用夏季歲修，以因應空污季調度。所以台中電廠2號機適時加入，也為燃氣機組爭取歲修時間。但台中電廠絕對不會火力全開，年度用煤量也以低於1260萬噸為目標。

針對空品議題，台電表示，台中電廠1至4號機環保改善工程已於今（109）年1月全部完成，完成改善後機組空氣污染物排放濃度符合中市府現行之電力設施空氣污染物排放加嚴標準。台電強調，這四部機組採用當代最佳可行技術進行污染控制，均為排放表現達標的合格機組。

針對合法性議題，台電強調，台中電廠2號機與3號機去（108）年底曾遭中市府環保局裁罰廢止許可證，但環保署已於今（109）年2月撤銷該違法處分，雖然中市府已經提起行政救濟，但環保署處分之效力不因行政救濟而終止，仍然對中市府具有約束力，因此依空汙法30條第3項的規定，目前2號機與3號機的許可證已回到申請展延的狀態，機組可依原條件操作發電。

台電強調，為因應今夏用電尖峰及大學指考穩定供電需求，將利用接下來連假期間進行機組整備工作。除了讓台中電廠2號機加入供電行列進行測試調整外，也規劃讓1號機停機檢修，確保機組都能維持在最佳狀態。台電強調，這些調度主要是為了因應即將到來的夏季用電尖峰做準備，以確保今年備轉容量率均可維持在10％以上，同時也增加電力調度彈性及因應緊急狀態的能力。

(中時 )