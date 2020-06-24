近日因貿易戰以及新冠疫情等一系列問題，造成陸美關係每況愈下。美國《紐約時報》23日形容，兩國正準備「離婚」，而陸方應該好好反思，雙方關係為什麼會日益惡化。

《紐時》刊登普利茲獎得主弗里曼（Thomas L. Friedman）的社論分析，如今大陸在美國的聲望堪稱1989年天安門事件以來的最低點。接下來就算大陸向美國購買更多大豆和波音飛機，也解決不了問題。面對這樣的情況，大陸人應該好好問自己，究竟是誰讓大陸失去了美國的心？

文章形容，美國和大陸準備離婚了。一般來說，離婚文件上只會註明離婚理由是「無法化解的矛盾」，但事實並非如此。陸美兩國經歷了40年的「一對夫妻、兩種制度」後，如今準備離婚，是因為大陸的表現太過火，而美國的表現太糟糕。

文章指出，美陸雙方在1979年至2019年間建立了夥伴關係，為很多人帶來巨大繁榮，也為世界帶來相對和平。這段40年的「婚姻」傷害了一些工人，但也讓很多人受益，特別是消費者；這段關係還緩和了全球最強國家與最重要新興大國之間的自然競爭，使雙方能在全球問題上合作，比如應對氣候變遷和2008年後的經濟危機等。

如今，這段婚姻已經結束。今後，雙方關係將受到更多束縛與限制，並將充斥懷疑，以及隨時可能破裂的擔憂。與過去的40年相比，這感覺就像離婚一樣。正如川普本周所發的推文，美國「可以選擇與大陸徹底脫鉤」。

面對新的局面，作者認為，美陸雙方不應受到同樣程度的指責。自從2012年以來，兩國關係逐步走向下坡，主要是因為大陸在一系列問題上做得太過火了。

針對目前的中美關係，許多學者都表示擔憂。美國芝加哥大學教授米爾斯海默（John Mearsheimer）6月接受陸媒採訪時表示，兩國已經陷入冷戰，「我認為在疫情爭議出現前，人們還能爭辯中美是否真的處於冷戰，事到如今，我認為兩國冷戰已經相當明顯了」。

他還強調：「看看大陸南海的軍事局勢，已經變得相當可怕；經濟方面，兩國關係也十分緊張；再加上關於流行病的指責，我認為這是個非常危險的局面。由於疫情的影響，狀況惡化得比我想像的更快，我知道終究會走到這一步，但我本以為不至於會這麼快」。

(中時 )