許久沒出現在電視機前與觀眾見面的蔡琴，現身公視《音樂萬萬歲4》一連帶來多首好歌，排解大家疫情期間鬱悶的心情。開場怕大家不相信，蔡琴打趣先報告「我是貨真價實的蔡琴喔」!以演唱會規格精心策畫了這次演出，推出讓人意想不到的心頭好歌單「你絕對猜不到，但一定聽過的歌」。另外〈一生都給你〉這首代表她走過40年歌唱生涯的歌曲，更是在台灣電視節目上首唱。

歌壇天后蔡琴出道40年，唱過無數好歌，也透過歌聲療癒了四代人。主持人馬世芳介紹蔡琴出場時，說她不需要天后或女神的封號，只要講出她的名字大家都會心頭一暖。蔡琴卻俏皮制止，「馬世芳把我講得太清高了，我非常喜歡，我也需要被稱讚。」

蔡琴長期擔任自己演唱會的製作人，這次在節目中帶來自己長期合作的團隊以演唱會規格，親自規劃了四首歌曲〈明天你是否依然愛我〉、〈外面的世界〉、〈你的眼神〉以及〈一生都給你〉。蔡琴表示「我不要你一打開電視機，就覺得會猜到」是這次的選歌標準。

40年的歌唱生涯，無數場演唱經歷，蔡琴的〈一生都給你〉竟然從來沒有在台灣電視上唱過。而這首歌也像是她歌唱生涯多年的心情縮影，她透露最喜歡的一句歌詞是「我把生命深埋在你的懷裡，落下了滾燙的淚，一滴一滴，是我是你。」就像是她與長期支持她的樂迷之間的關係一樣，每次想到都讓她滿心感激。

自疫情爆發後蔡琴鮮少出門，但在家裡也沒閒著，本身是影癡的她表示，以前演出比較多，也在乎品質，所以花很多時間在演唱會的籌備上，而今利用這段待在家裡的時間，大大滿足了她旺盛的求知慾，看了許多好片，對紀錄片特別有興趣的她，特別喜歡人文、科學、歷史相關的題材，無時無刻精進自己，讓觀眾看到更好的蔡琴。

(中時 )