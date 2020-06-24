中職今（24）日在桃園球場的富邦悍將與樂天桃猿之戰，對戰不甚理想的兩隊先發投手卻意外投成一場投手戰，直到5局下剛上一軍的馮健庭揮出2打點安打，打開猿隊得分攻勢，打完5局富邦與樂天3比0領先富邦。
賽前對戰猿隊的防禦率高達7.71的富邦先發投手伍鐸投5局被打3安打、失3分；桃猿先發投手翁瑋均賽前對戰富邦也有4.15的防禦率，今天他前5局被打4安打、無失分，送出4K。
富邦前4局打了4支零星安打，除了1局上3上3下之外，2至5局都有攻上壘包，甚至3局上李宗賢打出中外野三壘安打，還是得不到隊友打擊火力支持。
前4局桃猿隊只有朱育賢打了1支安打，5局下，朱育賢獲得四壞球保送上壘，藍寅倫打出三壘滾地球，富邦三壘手于森旭接球發生失誤，藍寅倫上壘，隨後馮健庭、陽耀勳安打，猿隊攻得3分，其中馮健庭是2017年6月來的第1支安打。
(中時 )
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