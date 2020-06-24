南投市民眾，透過視訊與大陸浙江嘉興市民，進行包粽子比賽。（廖志晃攝）

南投意麵聲名遠播，民眾聞香而來，大排長龍。（廖志晃攝）

端午節前夕，南投市公所舉辦「荷粽飄香，萬里傳情」活動，由於防疫因素，市長宋懷琳號召民眾，透過視訊與浙江省嘉興市，及日本宮城縣栗原市民迎端午，還有雲端包粽賽；會後邀請民眾在現場品嘗南投意麵，氣氛熱烈。

南投市長宋懷琳表示，由於防疫優先，之前許多活動都因為疫情的關係延期，但大家沒有因為保持社交距離而疏遠，而是更珍惜可以在一起的時刻；解封後，看到社區長輩齊聚，更令人開心！

宋懷琳說，端午節除了包粽子，還有祈福驅邪儀式，日本東北地區也有以菖蒲驅邪的傳統，因此，藉由相同的傳統節日，達到國際文化交流；並且透過視訊，致贈1萬個醫療口罩給栗原市。

現場民眾與嘉興市民，在雲端進行包肉粽子比賽，民眾表示很難得有這樣的機會，進行文化交流，雖然距離遙遠，天氣炎熱，但民眾更熱情。

南投著名的橋頭邊肉圓負責人許福能，也率領旗下「肉燥福」意麵團隊，到現場烹煮意麵，讓大家品嘗在地美食，體驗台灣百大小吃名店的魅力。

(中時 )