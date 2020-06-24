受新冠肺炎衝擊，國產花卉內外銷市場萎縮，花農收益大受影響，南投縣政府結合農糧署，在校園舉辦花藝研習教學，讓花藝在校園扎根，培養愛花、買花人口，也幫助花農度過難關。

農業處指出，南投縣埔里、信義、草屯、名間等鄉鎮都有大宗花卉栽培，受新冠疫情影響，出口市場近乎中斷，國內飯店、企業等切花盆栽需求也銳減，花農相當辛苦，政府雖竭力補助輔導，但花農損失難免。

承辦花藝研習教學的埔里鎮花卉生產合作社經理味欣瑜指出，此次以埔里鎮中峰國小為試辦對象，舉辦花藝教學研習，運用埔里在地特色的香水百合、迷你非洲菊、水竹、白竹葉及壽松等花材，讓學童自己動手布置畢業典禮的花藝作品。

中峰校長陳明達說，花藝教學陶治學校師生的藝術涵養，提升生活水準，學生受益非常大，尤其是花藝讓今年的畢業典禮，有不凡的意義，還能間接幫助到花農，更是師生最大的榮幸與樂事。

(中時 )