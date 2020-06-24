新冠疫情橫掃百業，連保健市場領導品牌都不支倒下。全球第一大保健品牌健安喜（GNC）的母公司，已向美國法院聲請破產保護。GNC在聲明中歸咎於新冠疫情的衝擊，計畫關閉上千家門市，甚至不排除走上出售公司一途。

健安喜發布聲明指出，已向美國德拉瓦州破產法院提出申請，依《破產法第11章》聲請保護。該公司雖與債權人達成協議，但透露破產重整過程中，也包含出售公司這一個選項。

進入破產程序的健安喜，將重整資產負債表與關閉門市，也可能尋求買家將公司脫手。GNC初步開出的競標價碼7.6億美元，有待法院批准。健安喜表示，聲請破產獲得大多數債權人及最大股東─中國哈爾濱的哈藥集團支持。與債權人的協議內容，包含額外提供1.3億美元流動性，給予進行重整的健安喜財務援助。

健安喜這幾年來原本就營運吃緊，突如其來的新冠疫情更打亂了這家老牌保健商的重整腳步，負債愈滾愈大到了失控地步。

健安喜在聲明信中說：「我們重整有很大進展，致力於公司債務再融資，為我們實現長期成長鋪路。然而新冠疫情將我們陷入無法完成再融資的境地，經營環境的劇變，對我們公司造成戲劇性的負面衝擊。」

照健安喜估算，該公司總負債8.95億美元，總資產14億美元。GNC計畫關閉旗下800到1,200家門市。

根據健安喜資料，截至今年3月31日止，GNC在全球各地約有7,300家門市，其中5,200個零售據點都在美國境內，其餘分佈在海外50個國家。

健安喜的門市大多開在購物商場內，3月中新冠疫情開始大流行後，門市隨之暫時關閉，部分商場也是直到這個月才重新開門營業。

(工商 )