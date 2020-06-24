由於六月用電量持續攀高，周三用電量一度來到3,716.95萬瓩，成為用電史上第三高。台電表示，為因應端午連假過後夏季用電尖峰即將來臨，以及大學指考穩定供電需求，台中電廠2號機預定今晚正式點火加入供電行列。

台電說明，由於機組已停機近半年，需要進行調校測試，以確保連假過後可穩定運轉，因此選擇負載較低的假日進行測試，同時1號機也利用此期間停機檢修。台電強調，中火未來機組運轉調度，不會因為2號機加入而有所改變，且今年10月進入空污季更將推動「擴大自主減煤」，最多運轉機組數減為7部，且總發電量不超過330萬瓩（相當6部機發電量），絕對不會「火力全開」。

台電強調，考量三大因素，台電決定讓台中電廠2號機運轉發電。首先供電上，今夏用電尖峰即將來臨，需要這部機組加入供電行列，此為滿足民眾用電需求與用電權益的合理調度。再者，針對民眾關切空品，機組已完成環保改善工程，均為排放達標的合格機組，且目前正值夏季非空污季，大氣擴散情況良好，且空品狀況持續受到監測，民眾可放心。另2部機組廢證的裁罰已遭環保署撤銷，加入供電合乎法律規定。

針對合法性議題，台電強調，台中電廠2號機與3號機去（108）年底曾遭中市府環保局裁罰廢止許可證，但環保署已於今（109）年2月撤銷該違法處分，雖然中市府已經提起行政救濟，但環保署處分之效力不因行政救濟而終止，仍然對中市府具有約束力，因此依空汙法30條第3項的規定，目前2號機與3號機的許可證已回到申請展延的狀態，機組可依原條件操作發電。

(工商 )