裕隆汽車（2201）轉投資大陸事業高階異動，子公司杭州納智捷汽車銷售公司24日召開董事會，通過總經理吳新發申請退休案，職缺由裕隆（中國）汽車投資公司總經理陳金泉兼任。吳新發日前也已交接大陸東風裕隆汽車總經理職務，同樣由陳金泉接手。

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