台灣肝病權威、中研院院士陳定信今於台大醫院過世，享壽76歲。陳定信生前參與多個台灣基礎肝病的重大研究成果，包括發現台灣肝病的元兇是B型肝炎，也促使台灣推動新生兒全面施打B肝疫苗這項重大公衛政策。

陳定信曾獲得歐洲肝臟學會「國際肯定獎」的殊榮，最新出刊的歐洲肝膽腸胃科期刊以專文介紹他鑽研肝炎卅多年，一路走來秉持「創新」的研究精神，讓台灣肝病防治成果揚名國際。陳定信則期勉年輕一代：「學術上一定要有創新，不能老是賣舊東西！」

歐洲肝臟學會（ＥＡＳＬ）是全球肝病研究的主要領導機構，去年設立「國際肯定獎」，陳定信是全球第二位、首位華人得獎人。中華經濟研究院董事長朱敬一昨天晚間邀集學術界分享這位「台灣肝帝」國際榮耀。

為什麼會走上肝炎研究？陳定信先前表示，大四那年，父親得了肝癌，他讀台大醫學院卻束手無策，眼睜睜看著肝病奪走親人。他在心中告訴自己：「將來當上醫生，一定不再讓這個疾病繼續危害世人！」

回想剛踏入肝炎研究之初，陳定信說，當年物資條件很差，當開業醫師的收入絕對比研究工作豐厚。但他選擇待遇少許多的台大醫院，追隨老師宋瑞樓教授，一方面做臨床醫師，一方面開始與肝病研究展開長期奮戰。

(中時電子報)