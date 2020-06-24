美國總統川普在星期一晚間的推特表示，故意破壞傑克遜總統(Andrew Jackson)雕像的暴徒應該被補，而且可以依據法律對這種抗議者判處10年的徒刑。

商業內幕(Business Insider)報導，星期一，美國首府華盛頓的抗爭者集合在拉法葉公園(Lafayette Square)，試圖拉倒公園內的傑克遜總統像，幸而在警方的保護下而放棄。對此，美國總統川普表示，他已「授權聯邦政府，逮捕任何試圖破壞美國歷史紀念碑與雕像的暴徒，雕像或紀念碑是聯邦財產，適用退伍軍人紀念保護法(Veterans' Memorial Preservation Act)，可判處10年徒刑。」

他補充說：「這項命令立即生效，也可追溯已經造成破壞的罪責，不會有例外！」

由於《退伍軍人紀念保護法》是已經生效的法律，因此無需總統授權即可執行。不過，該法律可能不適用於抗議者目前針對的許多雕像，如果那些雕像不具備退伍軍人身份就沒有用。

明尼阿波利斯（Minneapolis）發生的喬治·佛洛伊德（George Floyd）事件，引發了全美國各地的抗議活動，已延燒到歷史人物，許多抗爭者認為南軍聯盟的英雄古蹟和紀念館是種族問題的根源，這也連帶到歷史上曾壓迫少數民族的總統，也就是美國第7任總統-安德魯·傑克遜。

傑克遜總統在美國歷史上頗有貢獻，所以被印在20元美鈔上。但同時他也很有爭議。激進分子長期以來，一直批評這位將軍總統，因為他虐待原住民，包括強迫搬遷從國東南部成千上萬的美洲原住民，被稱為「血淚之行」。

川普所說的《退伍軍人紀念保留法》，是2003年通過的，以應對老兵墓地有時會被激進份子破壞的情事。法律規定，「為紀念美國軍隊的任何人員墓碑、匾額、雕像或其他紀念碑，將視為破壞聯邦政府財產，最高可判處10年監禁。」

該法案還明確規定了罰款與其他罰則，並非每種破壞行為都會被判10年。

《退伍軍人紀念保留法》可以適用在傑克森雕像，但比較爭議的是，這個法律可能無法保護南軍名將羅伯特‧李(Robert Lee,俗稱李將軍)的雕像，因為他當時所效忠的是美利堅邦聯，也就南方政府。

川普反對清算李將軍的歷史地位，也反對以同盟軍事領導人(包括李將軍，還有其副手石牆傑克森)命名的美軍基地改名。

但這法律可以適用於費城美國革命無名戰士碑，該紀念碑寫著：「這塊石頭下面，有一塊為自由而犧牲的華盛頓軍士兵。」

可以確定的是，該法律無法保護哥倫布（Christopher Columbus）的雕像，他不是美國人，更不是美國退伍軍人。

被潑漆的哥倫布像，清潔人員以高壓水柱清洗。(圖/美聯社)

也就是說，現在美國所遇到的雕像破壞問題，恐怕不是祭出法律就能解決，還需要社會的理解、體諒與包容。

(中時電子報)