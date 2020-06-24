英女王生日 蘇揆分享這兩粒 20:452020/06/24 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 蘇揆與民眾分享英女王生日喜悅(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院長蘇貞昌晚間在instagram發文，分享英國在台辦事處送來的2粒蛋糕，蘇揆表示，蛋糕代表兩國齊力對抗疫情的友情。 英國在台辦事室送來的蛋糕非比尋常，蘇揆在文中提及，這兩粒用「英國皇家食譜」做出來的雞蛋糕，代表兩國齊力對抗疫情的友情、對所有抗疫英雄的敬意、迎戰疫情處變不驚的勇氣。 蘇揆也說，台灣也在防疫新生活當中，一同歡慶英女王的官方生日。感謝英國在台辦事處送來的蛋糕！ 文末並標註tribute to the queen。 (中時 ) #行政院 #蘇貞昌 #英國在台辦事處 #蛋糕 #英國女王 #生日 也許您會感興趣 政治熱門新聞 最新民調：64％民眾滿意韓國瑜被罷免 關鍵竟是這原因 - 政治 韓國瑜解職後擺爛到現在！一圖讓高雄市民氣瘋：有人說路平是最基本的？ - 政治 李眉蓁出征補選 挺韓正妹曝52字心聲「邀大家做這件事」 - 政治 李眉蓁vs.吳益政誰票數高？黃創夏驚喊5字... - 政治 「罷黃捷」竟有5大理由？鳳山年輕人吐真實心聲… - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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