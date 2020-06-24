行政院長蘇貞昌晚間在instagram發文，分享英國在台辦事處送來的2粒蛋糕，蘇揆表示，蛋糕代表兩國齊力對抗疫情的友情。

英國在台辦事室送來的蛋糕非比尋常，蘇揆在文中提及，這兩粒用「英國皇家食譜」做出來的雞蛋糕，代表兩國齊力對抗疫情的友情、對所有抗疫英雄的敬意、迎戰疫情處變不驚的勇氣。

蘇揆也說，台灣也在防疫新生活當中，一同歡慶英女王的官方生日。感謝英國在台辦事處送來的蛋糕！ 文末並標註tribute to the queen。

(中時 )