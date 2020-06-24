台南市左鎮國小24日舉辨「左鎮風華 百年再現」百年校慶紀念活動，許多校友也趁機回母校看看老朋友。（劉秀芬攝）

台南市左鎮國小24日百年校慶，市長黃偉哲（右六）也到校同樂。（劉秀芬攝）

台南市左鎮國小24日舉辨「左鎮風華 百年再現」百年校慶紀念活動，精心規畫百年老照片展。（劉秀芬攝）

台南市左鎮國小24日舉辨「左鎮風華 百年再現」百年校慶紀念活動，在台南市長黃偉哲、左鎮國小校友及各界貴賓的見證下，合力舉起以左鎮在地特產芒果排列製作成的「100」，為學校百歲生日慶生。

台南市長黃偉哲表示，左鎮國小創立於民國9年，人才輩出遍及國內外，造就許多優秀的人才投入社會，所謂「十年樹木、百年樹人」，謝謝這一百年來，為左鎮國小歷屆台南子弟奉獻青春的師長，相信師長們的付出，都在許多傑出校友的成就上得到印證。

今百周年校慶典禮，校方表揚傑出校友及三代以上校友家庭，此次受表揚的傑出校友共13位，四代校友家庭3戶，三代校友家庭14戶，場面溫馨感人，為這所矗立於山間小鎮的百年國小增添歡樂溫暖的氛圍。

左鎮國小校長楊靜芳表示，左鎮國小除了學校之角色外，亦為左鎮數位機會中心及左鎮區樂齡學習中心，為左鎮區的數位資源保存及推動、樂齡者教育深耕多年，今日於現場成果展示，更提供校友免費的徽章製作體驗，讓校友們能在百周年校慶中留下難忘的回憶。

左鎮國小源自日治時期大正9年（西元1920年）4月1日設立的大目降公學校崗仔林分教場菜寮分離教室，校址位於菜寮57號（今老君祠後方），後經時代演變，校名屢有更動，至1968年改制為「左鎮國民小學」後，校名延續至今。

2016年2月6日地震重創左鎮國小，歷經數年校舍重建歷程，今年嶄新的校舍已完工，大門口川堂「百年好時光」記錄著左鎮國小百年歷史點滴，也讓來訪校友回憶當年。

此外，左鎮國小百周年籌備委員會更精心規畫百年老照片展，由副主任委員卓玉支邑老師將收藏多年的老照片捐贈給校方展出，讓校友在學校百周年校慶時能緬懷當年的就學時光。

(中時 )