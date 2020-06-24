中國大陸網上近日瘋傳一則「離婚媽媽給普華永道高管的一封信」文章，內容是1名女子控訴某位準備到上海普華永道（PwC）上班的名校女大生，明知先生是有婦之夫，卻仍和他大搞婚外情，不僅曾邀約男方到學校的空教室激戰，還傳訊挑逗「水多到淹死你」、「辣椒水還沒用過呢」等，鹹濕對話引發網友熱議。

該名失婚媽媽在信中透露，剛從上海財經大學畢業的傅玉敏，在2018年間因緣際會認識了前夫，當時年僅21歲、還在讀大三的她居心叵測，竟趁著夜深人靜時主動找男方聊天並表明愛意，勾引他背叛家庭出軌；對丈夫深信不疑的人妻，某天下班順路去接對方回家，才意外發現2人姦情，讓她心痛欲絕。

2人對話相當露骨。

根據男女雙方對話，傅玉敏自承「我的道德感、責任感都很弱」，對性事的口味也相當重，除了曾邀約人夫到學校的空教室行苟且之事，還自豪「水多到淹死你」，甚至提議「辣椒水還沒用過呢」，尺度之開放令人咋舌；此外，她還時常在同學面前炫耀前夫送的奢侈品，甚至刻意留下她的私人物品宣示「主權」。

撰文者控訴，前夫在傅玉敏的唆使下，開始想盡辦法和她離婚，不僅每天夜不歸營，就連自己發高燒病倒也不在意，讓她心如死灰，只好同意離婚，誰知先生竟開口索討人民幣125萬元（約新台幣520萬元），甚至要她帶著孩子離開上海，「原因是傅玉敏反覆挑唆，要他分割更多財產好跟她一起移民，不要再承擔對孩子的義務」。

傅女刻意留下私人物品宣示主權。

最後，遭始亂終棄的元配含淚請求，「我知道普華永道一向以誠信公正為信條，能進入貴司的都是德才兼備的優秀人才，而傅玉敏根本不配進入貴司工作。再次感謝您百忙之中撥冗閱讀，作為一個被傷害者，我一定要揭開傅玉敏醜惡嘴臉，免得此三觀崩壞者繼續戴著文靜、單純的面具來貴司影響貴司聲譽、戕害別的家庭，只有這樣我和我孩子揮之不去的傷痛才能得以慰藉」。

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(中時電子報)