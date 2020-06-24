黃益中。(中時資料照/張祐銘攝)

今(24)日是高雄市長補選登記的最後期限，藍綠白都推出各自的候選人登記參選，形成「三腳督」的局面。不過，熱血公民教師黃益中分析，這次補選陳其邁有可能會翻船。

黃益中22日在政論節目中表示，2018年選舉的時候，陳其邁得74萬票，韓國瑜89萬票，加起來是163萬，而當時的投票率有70幾%，補選投票率大概30幾%，補選的票數大概是2018年大選票數的一半，這其中誰直要能拿到過半的42萬票就能當選。黃益中指出，今年1月的總統大選，韓國瑜最差都還有60幾萬票，因此如果這些鐵票國民黨能催出40幾萬，那陳其邁可能就會翻船。

黃益中還點出陳其邁陣營的一大問題，那就是今年的投票年輕人已經被動員2次了，現在再動員年輕人返鄉投票，他們會怕。而且相較於國民黨，陳其邁陣營聲勢浩大，很多人都覺得他穩贏，這樣年輕人可能就更不會想去投票了。但對國民黨來說只要得42萬票就贏了，「惦惦吃三碗公」派一個形象一般的人選就能可能勝選。

昨日國民黨確定派出李眉蓁參選之後，黃益中也在臉書上表示，還好有韓國瑜的人馬出來選市長，那這樣陳其邁的票數總算是可以衝高一些。

(中時電子報)