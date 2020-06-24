台北市長柯文哲編列1580萬元，欲找國家地理頻道拍攝台北大縱走活動國際宣傳影片，其中的800萬元動用「救命錢」第二預備金，掀起外界討論。而北市議會工務委員會昨(23日)再審預算，與會議員態度軟化，僅要求未來預算編列應尊重議會，決議通過該預算。對此，資深媒體人陳揮文在節目中則忍不住說，這件事情若發生在韓國瑜身上，不曉得他會被電到什麼程度，這實在非常不公平，他也建議韓國瑜去選台北市長。

工務委員會中，大地處說明，台北大縱走活動國際宣傳影片拍攝費用大約590萬，托播費用490萬，加上形象短片製作，共1580萬。北市議員陳義洲說，錢沒問題，問題是該不該由大地處預算來執行，以及動用到第二預備金，此舉對議會不尊重。

而全案經過北市議會工務委員會再審預算，與會議員態度軟化，僅要求未來預算編列應尊重議會，決議通過該預算，送大會討論。

針對此市，陳揮文今(22日)在《飛碟晚餐-陳揮文時間》節目中提到，「我推薦韓國瑜選台北市長，因為台北市沒這麼綠，資源比高雄多太多，柯文哲這件事發生在高雄 你看會怎麼樣？」另外，他也稱，講一句實在話，「媒體對韓國瑜太苛刻、對柯文哲太隨便，若柯文哲再這樣下去，遲早有一天民進黨會修理他...」。

(中時電子報)