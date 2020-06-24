45名前國道收費員配合電子收費政策，陸續遭高公局解雇，卻申請不到「就業安定補貼」，因此提起行政訴訟救濟。台北高等行政法院認為，45人並非補貼適用對象，判決駁回，其中38人提起上訴，最高行政法院維持原審見解，今駁回上訴。

45名前收費員陸續自2006年至2013年間非自願離職，各自於2016、2017年間依《國道實施計程電子收費依法解僱之收費員就業安定補貼實施要點》向勞動部申請補貼遭拒，循序提起行政訴訟，請求核發補貼款。

北高行認為，高公局2013年全面實施計程電子收費前，向新北市政府勞工提送大量解僱計畫書，計畫於同年12月30日一次性解僱947人，但因陳抗不斷，才會訂定解僱補貼要點，該要點並不適用947人以外的的其他收費員，故判45人敗訴。

其中38人不服上訴，主張他們也是因高公局推動電子收費，遭到階段性解僱，高公局不予補助，違反平等原則。但最高行仍認定，補貼要點是針對一次性解僱947人的專案性補貼，故維持北高行見解，今判38人敗訴。

(中時 )