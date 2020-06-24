1名53歲的王阿姨發現牙齦上長了1個牙包而至奇美醫學中心牙髓病科主治醫師郭祉吟門診就醫，王阿姨表示1年前右上方的牙齒因為疼痛，牙醫醫師就幫她抽掉神經，本來已經不痛了，沒想到2個月前又突然覺得牙齦脹痛，但吃了止痛藥又沒事，所以並沒有太在意，沒想到這次牙齦突然跑出1塊東西，讓她非常擔心，也害怕要開刀。

郭醫師問診檢查後發現，雖然王阿姨的牙齒已經抽過神經，但神經管內還有殘餘的細菌，且牙齒再蛀牙後也沒有做好填補，造成細菌跟著口水又跑進神經管，進而擴散到牙根外的顎骨，細菌再沿著顎骨侵蝕外面的牙齦，就會長出俗稱的「牙包」，透過X光片影像上顯示牙根有陰影，確診為牙根膿腫。於是告知王阿姨需要再做1次抽神經，讓她不禁疑惑表示，怎麼還要再抽神經呢？

大部分病人都認為，已經抽過神經就再也不會有問題了。其實抽神經只是個通俗的說法，正式名稱是「根管治療」。牙齒根管是牙齒中某個軟組織的管道，連接牙齒內部跟牙根外部顎骨裡的神經血管系統，因此牙齒根管中不只有神經，還包含血管及其他組織，成功的根管治療不只是把神經抽掉而已，同時還要把管道內部做徹底的消毒，讓細菌量減到最低，甚至到達無菌狀態。

更重要的是還要確保牙齒蛀牙和治療開口有被緊密的封填，否則根管內殘餘的細菌將會沿著牙根底部往骨頭擴散，開始侵蝕牙根周圍的骨頭，X光檢查就會發現牙根出現1圈黑影。

絕大多數需要再次根管治療的原因，包含初次根管治療是在沒有牙科橡皮障（dental dam）隔絕口水汙染下操作，導致根管內細菌無法徹底清潔；或是牙齒牙冠沒有做好緊密的封填或是選擇品質良好的假牙，導致口腔內的細菌再次滲透進入根管系統內，導致再次感染。

品質良好、在牙科橡皮帳隔離下操作的根管治療，以及經過完整封填後的牙冠，會使牙包消失，被破壞的骨頭也會癒合。郭祉吟表示，牙齒有問題要儘快就診，不要以為不痛就沒事了，定期做牙齒檢查也可以儘早發現問題，千萬別等到長出牙包才尋求治療。

(中時電子報)