甫獲總統提名續任監委的高涌誠，先前彈劾台中地檢署檢察官陳隆翔，彈劾案司法院職務法庭將在6月30日宣判，高涌誠昨天以監察院司法及獄政瑋員會召集人身分，率監委巡察司法院，時機點敏感引爭議。監察院今天澄清，巡察計畫是為履行法定職務及執行會議的決議，並非召集人一人可以決定，而且決議當時也不可能得知職務法庭審理時程。

監察院今天發新聞稿表示，依據監察法，巡迴監察為監委的職責，並有其法定任務與目的，而中央機關的巡察由各委員會辦理。司獄委員會於去年9月在會議中，已決議中央巡察相關期程計畫，並隨即訂定今年6月23日前往司法院巡察。

監察院指出，然而今年4月因新冠病毒疫情嚴峻，再決議原規劃巡察司法院的計畫得因應變動，並於5月會議決議就特定議題「函請司法院派請秘書長率相關主管人員到院進行說明；如司法院函復不派請秘書長…時，改為本院司法及獄政委員會巡察司法院」，後來司法院在6月9日來函表示，與憲政體制未合，秘書長未便受邀與會，因而司獄委員會即按既定決議及行程巡察司法院。

監察院說，昨天巡察司法院的議題，早在5月司獄委員會議已有決議，聚焦於法官法職務監督、司法院大法官迴避制度等司法行政議題進行了解，並就兩院職權行使的分際提出數點建議，對於職務法庭相關審理案件，並未提及隻字片語，所有與會人員均可證明。

(中時 )