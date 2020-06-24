邱凱偉（Darren）、林艾璇（大元）主演《羅雀高飛》，兩人24日到迪化街中藥房實習當一日掌櫃，為戲學習辨認中藥材，並分享拍攝趣事。首度接下台語劇的大元，坦言語言是一大挑戰，日前因情緒壓力太大導致腸胃脹氣，想放屁都放不出來，不過大元笑說沒便秘「每天都很順，只是沒有成形」。

Darren家裡本身是在屏東開知名度頗高的中藥房，更是南部最大中盤商，這次家中長輩知道他接演中藥有關故事，家族總動員從南到北主動要替Darren宣傳。Darren表示自己僅懂20、30％左右的中藥材，小時候因身體不好，會喝中藥調理，加上常被媽媽拿甘草籐條打，所以常常把甘草片當零食吃，「吃完後我媽就找不到藤條」。

Darren透露父親過去懷有星夢，因此看到他往演藝圈發展相當支持，報章雜誌有Darren的報導都一一留下做簡報，反倒媽媽很反對，到後來才接受。不過近年媽媽年紀大，有在構想如何讓家族企業持續經營。

兩人10多年前以歌手身份在節目上認識，這回首度合作戲劇，兩人都相當期待，不過劇組拍攝期間多在嘉義取景，大元表示自己很黏家，第一天離家到嘉義就哭了，加上片場完全沒冷氣，常常拍戲拍到脫妝，劇中她飾演「羅雀」相當獨立，現實中自己「很不勇敢，超懦弱」，自爆私下會躺在家一整天耍廢，或運動遛狗放鬆心情。

大元在新戲《羅雀高飛》中飾演「羅雀」，立志成為藥膳女醫。（吳松翰攝）

Darren在《羅雀高飛》飾演中藥房少爺，現實生活中也是中藥行二代。（吳松翰攝）

(中時 )