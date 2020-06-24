台電以夏季用電尖峰、因應指考需求等理由，24日下午無預警宣布晚間重啟2號機組，引發環保團體錯愕，氣憤的表達嚴正抗議，環團代表更怒批，台電不顧民意反對、一意孤行的決定重啟2號機，根本是飲鴆止渴，只會拖累3號機組、也讓炎熱的天氣再熱上加熱。

爭好氣聯盟發言人石毓菁痛批台電的做法是壟斷獨大的驕傲心態，她表示，台中人好不容易可以看到遠山、呼吸一口新鮮的空氣，甚至6月的空品比去年同期綠燈天數多，表示台電停止2、3號機組確實對空品改善有幫助，現在卻以呼嚨的方式決定重啟2號機，對此表達嚴正抗議與反對。

石毓菁強調，台電重啟中火2號機組，將導致碳排放量增加，使得炎熱的天氣熱上再加熱，甚至會拖累3號機必須接著啟動運轉，讓溫室效應更惡化，不管是台北、台中或高雄都會受此影響，且台電始終避談備載容量的問題，許多專家都已認為電力備載只需要6％就足夠，台電仍堅持要10％備載，根本就是為了自己好做事。

石毓菁說，在高達7成民眾反對中火重啟2、3號機組的情況下，台電仍堅持獨斷獨行，且針對地方舉行的說明會沒有結論、試車計畫未上網公布，甚至沒有經縣市政府核准，就單方面說自己重啟機組是合法的，此說法令人質疑。

(中時 )