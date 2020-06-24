香包是端午節的應景物品，傳統香包內含艾草、薄荷、紫蘇、雄黃和檀香粉等各種中藥材，具有防蚊驅蟲、芳香辟穢等功效，但現在的香包裡面卻變成浸泡過的人造香精乾燥花，醫師提醒，如果長期接觸或聞到劣質的香精產品，恐危害人體健康。

汐止國泰醫院耳鼻喉科主治醫師尹丹桂指出，農曆5月5日為端午節，由於天氣炎熱，蚊蠅蟲蛇蠍等百毒齊出，以前只要到了端午，就常出現許多傳染病，所以5月又被稱為「惡月」或「百毒月」。

為了驅蟲驅毒，許多人到了端午就會隨身佩帶1個裝有香料的小袋子，在清宮戲裡，後宮佳麗、嬪妃幾乎是隨身配戴香囊，不僅講究繡工，裡面的中藥材更是馬虎不得。

一般來說，香囊常裝入艾草、薄荷、紫蘇、佩蘭、蒼朮、冰片、樟腦、陳皮、香薷、石菖蒲、藿香、雄黃和檀香粉等各種中藥材。不過現在市售香囊幾乎已無原來傳統，不含天然中藥香料，取而代之的是浸泡過的人造香精乾燥花，民眾可以先選擇不同造型的香袋，再決定自己喜歡的味道。

尹丹桂指出，由合成香精所製成的香包，通常味道濃郁，久久不散，而且從遠處就能聞到香味，如果長時間在密閉空間裡，可能造成頭暈噁心、心悸等神經症狀。再者，合成香精對人體健康危害甚鉅，不少人工香精含有塑化劑（PAEs），長期接觸恐對生殖系統、免疫系統及神經系統產生毒性，引發生長發展遲緩、青春期性早熟、不孕等。

尹丹桂提醒民眾，選擇香包時，味道最好不要太過於濃烈，此外，大部分香包裡並未標示香料成份，建議孕婦、嬰兒及敏感體質、體弱多病者不宜隨身攜帶。

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(中時電子報)