為加速中部地區產業創新發展，並推動青年返鄉創新創業，由國立暨南國際大學與國立雲林科技大學共同發起，邀請中部地區19個創新育成機構與單位，24簽署多邊合作備忘錄，藉此整合資源，強化產業創新，並加速新創事業發展。

暨南大學副校長江大樹指出，暨大深耕地方多年，與在地產業有非常密切的合作；中區創育聯盟的成立，可將暨大過去產業鏈結經驗，逐步往中部地區擴散，累積更大能量協助產業創新。

雲林科技大學校長楊能舒指出，該校在產學合作具有豐富經驗，中區創育聯盟的多邊合作，將為中部產業創新發展帶來更大綜效。

中區創育聯盟未來將定期每個月聚會，聚焦地方創生、異業結盟、青年返鄉等議題，希望逐步打造中區創育聚落資源共享。

暨大創業育成中心主任曾喜鵬指出，聯盟未來將共同推動「創業履歷」制度，讓有志創業青年，可以接受跨區域輔導，並快速跟在地產業鏈結，讓輔導資源與策略可以順利接軌，例如在學期間接受創新育成中心輔導，學習歷程將被詳細記錄，畢業後返鄉後，可就近接受另一個創育單位持續輔導，希望透過這樣的制度設計，可以提升青年返鄉與留鄉意願，透過人才培育帶動地方振興發展。

中區創育聯盟成員，包含國立暨南國際大學創業育成中心、國立雲林科技大學產學與智財育成營運中心、CBIA中華創業育成協會、大葉大學創新育成中心、工業技術研究院產業服務中心、工業技術研究院產業服務中心、中科智慧機器人智造基地加速器、台灣孵化器股份有限公司、東海大學產學與育成中心、南開科技大學創新育成中心、財團法人鞋類暨運動休閒科技研發中心、逢甲大學育成與技術授權中心、國立虎尾科技大學創新育成中心、國立勤益科技大學創新育成中心、國立彰化師範大學創新育成中心、國立聯合大學創新育成中心、朝陽科技大學創新育成中心、福爾摩沙雲創基地、環球科技大學產學合作與創新發展中心、靜宜大學創新育成中心。

(中時 )