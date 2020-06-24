向防疫英雄致敬，長榮交響樂團24日晚間舉辦音樂會，演奏貝多芬第三號交響曲《英雄》，並邀請民眾熟悉的「防疫五月天」，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、台大副校長張上淳、疾管署長周志浩、疾管署副署長莊人祥，以及諸多醫護人員、警消人員到場聆聽，感謝他們對防疫的付出。

張榮發基金會執行長鍾德美表示，基金會所屬長榮交響樂團，上半年雖受疫情影響，取消或延期多場演出，「但這段期間，團員們仍不斷精進、加強練習，並透過臉書持續發佈音樂會精彩片段，還自行拍攝『音樂的奉獻』影片，希望透過美好音樂的力量，撫慰防疫期間大眾的心靈。」

這是長榮交響樂團在場館解封後，首度重返國家音樂廳演出，有感於全球因疫情影響，日常生活因此停擺，但台灣在眾人努力下，能回到生活軌道，鍾德美表示，「選定貝多芬第三號交響曲《英雄》，是為了感謝勞苦功高的醫護人員、警察、社工人員以及中華民國急重症護理學會成員，感謝他們盡心盡力的付出，為台灣成功守住疫情防線。」

今年適逢貝多芬誕生250周年，長榮交響樂團表示，這首第三號交響曲，忠實保留了貝多芬心目中英雄解救蒼生的形象，期望能透過這首作品的氣勢恢弘，傳達對所有防疫英雄的最高敬意與感謝。

音樂會其他曲目，還包括貝多芬《普羅米修斯》序曲，以及莫札特的第23號鋼琴協奏曲，在指揮家葛諾．舒馬富斯的帶領之下，由鋼琴家盧易之擔任主奏，同時邀請音樂學者蔡永凱在會前為觀眾導聆。

音樂廳現場觀眾皆保持安全防疫距離，並戴上口罩聆聽，在端午連假之前，於音樂聲中，共同度過一個美好的夜晚。

(中時 )